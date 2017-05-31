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الناتو يدين الهجوم "البربري" في كابول

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مصراوي Masrawy

الناتو يدين الهجوم "البربري" في كابول

10:29 ص الأربعاء 31 مايو 2017

ارشيفية

كابول- (د ب أ):

أدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) الهجوم التفجيري المروع الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وجاء في بيان لمقر مهمة "الدعم الحازم" في كابول التي يقودها الناتو أن الهجوم، الذي لم تعلن جهة حتى الآن عن مسؤوليتها عنه، يعكس "الطبيعة البربرية" للجناة واستهانتهم التامة بالمدنيين.

وفي الوقت نفسه، امتدح الحلف قوات الأمن المحلية التي تصدت للسيارة المفخخة قبل انفجارها وسط الحي الذي يتواجد به عدد من المباني الحكومية والسفارات.

ووقع الانفجار بالقرب من عدة مباني حكومية ومقر حلف شمال الأطلسي وسفارات أجنبية، من بينها السفارة الألمانية، نحو الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

يذكر أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" نفذا هجمات مماثلة خلال الأشهر الماضية.

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