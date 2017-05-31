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السفارة الأمريكية في أفغانستان تصدر إنذارًا أمنيًا بعد انفجار كابول

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مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية في أفغانستان تصدر إنذارًا أمنيًا بعد انفجار كابول

10:13 ص الأربعاء 31 مايو 2017

السفارة الأمريكية في أفغانستان تصدر إنذارًا أمنيًا بعد انفجار كابول

كابول- (د ب أ):

أصدرت السفارة الأمريكية في كابول تحذيرا أمنيا جديدا بعد انفجار مميت في كابول أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان السفارة "تعلن السفارة الأمريكية في كابول وقوع انفجار ضخم في المدينة بالقرب من السفارة الألمانية. وهناك تقارير إعلامية عن سقوط ضحايا نتيجة للانفجار. وتتعامل السلطات الحكومية الأفغانية مع الهجوم".

وأضاف: "ننصح الرعايا الأمريكيين في كابول بتفادي السفر إلى تلك المنطقة".

وتابع البيان "تذكر السفارة الامريكية جميع الرعايا الامريكيين بأن تهديدات خطيرة على السلامة والأمن قائمة في مدينة كابول وفي مختلف أنحاء أفغانستان".

وأشارت السفارة الأمريكية في بيانها إلى أن الجماعات المتشددة دائمًا ما تخطط لشن هجمات ضد المواقع والافراد، الذين لديهم صلات أمريكية محتملة، بما في ذلك: منشآت حكومية أفغانية وأمريكية وسفارات أجنبية ومنشآت عسكرية وكيانات تجارية ومكاتب لمنظمات غير حكومية ومطاعم وفنادق ومطارات ومراكز تعليمية.

وحذّرت من أن"التهديد بالخطف كبير. وهناك احتمال قائم أيضا لتنظيم مظاهرات في المدن الأفغانية".

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