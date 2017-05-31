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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

الصغرى العظمى

القاهرة 22 37

الإسكندرية 20 29

مطروح 19 27

بورسعيد 21 27

دمياط 22 26

بلطيم 20 27

الإسماعيلية 20 37

السويس 20 38

العريش 16 30

نخل 15 37

طابا 21 37

الطور 23 35

مرسى علم 28 37

الغردقة 26 37

شرم الشيخ 28 38

رفح 19 29

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المنيا 22 39

الفيوم 22 39

رأس سدر 22 38

أبوسمبل 27 43

وسط الدلتا 21 36

أسيوط 25 40

سوهاج 26 42

الأقصر 27 45

أسوان 29 45

شلاتين 24 41

حلايب 26 39

الوادى الجديد 28 45

قنا 27 43

نويبع 27 33

السلوم 17 25

 

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