عشرات القتلى والجرحى في انفجار انتحاري في كابول
عشرات القتلى والجرحى في انفجار انتحاري في كابول
09:33 ص الأربعاء 31 مايو 2017
جرحى وسيارة اسعاف في موقع انفجار سيارة مفخخة في كا
(أ ف ب):
وقع انفجار قوي في الحي الدبلوماسي من كابول، صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 40 ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية.
وقال المتحدث نجيب دانيش "هناك أربعون قتيلا وجريحا"، بدون أن يكون بوسعه إعطاء المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر. وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة بأن أكثر من ستين جريحا معظمهم من المدنيين نقلوا إلى مستشفيات كابول مضيفا "لا نعرف عدد القتلى بعد".
وذكر دانيش أن "سيارة مفخخة انفجرت عند الساعة 08,25 (03,55 بتوقيت جرينتش)"، بدون أن يضيف أي تفاصيل عن هدف الاعتداء.
ويضم الحي الدبلوماسي في كابول عددًا من السفارات الأجنبية.
وارتفع عمود من الدخان الكثيف في السماء لكن لم يعرف الموقع الدقيق للانفجار.
وشاهد مصور من وكالة فرانس برس أضرارًا جسيمة بالقرب من مكان الانفجار واشخاصا ممدين أرضًا، ما يوحي بحصيلة كبيرة للضحايا.
وهز الانفجار بقوته جزءا كبيرا من المدينة، وأدى إلى تحطم زجاج نوافذ وإثارة حالة هلع بين السكان. وذكر مراسل لفرانس برس أن نساء ورجالا كانوا يحاولون عبور نقاط التفتيش للبحث عن أقرباء لهم.
وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج في تغريدة إن "طاقم السفارة الهندية سالم بعد الانفجار في كابول".
ولم تتبن أي مجموعة الهجوم بعد، لكن الانفجار يأتي في عيد بدء "هجوم الربيع" الذي تشنه حركة طالبان سنويًا.
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