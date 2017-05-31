فيدال يحث سانشيز على الانضمام لبايرن ميونيخ

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طالب متوسط ميدان بايرن ميوينخ أرتورو فيدال مواطنه أليكسيس سانشيز بالرحيل عن أرسنال والانضمام لصفوف العملاق البافاري، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وينتهي عقد سانشيز البالغ من العمر 28 عاما مع المدفعجية في صيف 2018، وأبدت أندية تشليسي ومانشستر سيتي اهتمامها الكبير بضم اللاعب التشيلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح فيدال بأنه أخبر سانشيز بامتلاكه فرصة جيدة للعب في صفوف فريق كبير، مشيرا إلى أنه لو أراد مقارنته باللاعبين الكبار ينبغي عليه التواجد في أفضل الأندية في العالم.

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وتطرق فيدال للحديث عن مشاركة منتخب تشيلي في كأس القارات، حيث تلعب بطلة كوبا أمريكا في المجموعة الثانية إلى جانب ألمانيا بطلة العالم وأستراليا بطلة أسيا والكاميرون بطلة إفريقيا.

وقال فيدال أن ألمانيا والبرتغال هما المرشحان بقوة للفوز باللقب مشيرا في الوقت ذاته إلى امتلاك تشيلي منتخبا قويا يتواجد في صفوفه لاعبين يلعبون مع بعضهم البعض منذ فترة طويلة ونجحوا بالفعل في التتويج بأخر لقبين في كويا أمريكا.