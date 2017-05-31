عبد المحسن سلامة: «مع دخول الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. لكن بضوابط»

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قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه مع دخول الصحفيين الإلكترونيين للنقابة ولكن بضوابط، مؤكدًا أن الصحافة الإلكترونية هي المستقبل.

وأضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج «المواجهة»، مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يتم الإعداد لقانون جديد يضمن دخول الصحفيين الإلكترونيين للنقابة، وسيتم إقراره بداية العام المقبل، نافيًا مشاهدته للأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.

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وأكد نقيب الصحفيين، أنه لا يوجد «صحفيون محبوسون في قضايا نشر»، مطالبًا الحكومة بالتقدم بمشروع قانون لإسقاط مديونية الصحف القومية؛ لأنه ليس من المنطق محاسبة أحد على فساد سنوات ماضية.

وأوضح سلامة، أنه تم فتح صفحة جديدة مع وزارة الداخلية، وفتح قنوات اتصال مباشر، وعلى الصحفيين مراعاة الظرف الطارئ الذي تمر به الدولة، لافتًا إلى أن أزمة الصحف الحزبية المتوقفة منذ سنوات يتم دراستها وهناك حلول جذرية لإعادة فتحها أو توفير أماكن بديلة لصحفييها.