«هل كان النبي أميًا؟».. مستشار المفتي يُجيب

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فوجئ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين عام لجنة الفتوى، بطفل في الرابعة عشر من عمره، يسأله في برنامج «وبكرة أحلى» مع الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، على قناة النهار، عما إذا كان النبي أميًا.

وأجاب عاشور، أن الطفل برغم صغر سنه مطلع وسأله سؤالًا ذكيًا، لافتًا إلى أن الرسول كان أميًا بالفعل. وأوضح أنه بحسب ما أجمع عليه جمهور العلماء، كان النبي يجهل بالفعل أدوات القراءة والكتابة إلا أن الله سبحانه وتعالى علمه ما لم نكن نعلم ليصبح معلم البشرية الأولى ولتصبح أميته معجزة.

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وذكر أن «شهر رمضان به ليلة يجبر بها الله تعالى خاطر النبى الكريم في أمته المعروفة بقصر أعمارها، فجاءت ليلة القدر في شهر رمضان خير من ألف شهر، أي بما تعادل 84 سنة من العبادات أى إذا أدركها أي من المسلمين فكأنه قام بـ84 سنة عبادة فما بالك طوال عمره، فأي جبر خاطر النبي في أمته أكثر من ذلك؟ كذلك تتضاعف الحسنات في شهر رمضان، فثواب الصلاة في شهر رمضان سواء للسنة أو الفرض ليس كبقية العام».