«تمريض مصر»: الدراما التليفزيونية تهدم مهنتنا.. وسنتقدم ببلاغ للنائب العام

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شنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، هجومًا حادًا على الدراما التليفزيونية وبعض الإعلانات التي تسيء لمهنة التمريض، موضحة أن هناك إعلان عن ماركة تليفون معين، أظهر شكل الممرضة بمظهر غير لائق وبه إيحاءات وملابس مخله.

وأضافت نقيب عام التمريض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أنه يجب على الإعلام المصري النزول على أرض الواقع وزيارة الممرضات في أماكن عملهم، مشيرة إلى أن الدراما القديمة هي التي كانت ترصد الإيجابيات عن المهنة وليس ما يحدث الآن.

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وأشارت إلى أن الدراما التليفزيونية المصرية أصبحت تهدم مهنة التمريض، مستطردة: «هقدم بلاغ للنائب العام، ومش هنسمح لحد يهدم المهنة، التمريض في مصر مش وحش، هو أه فيه سلبيات بس مش بالطريقة اللي بيعرضها التليفزيون، ولازم يكون عندنا ضمير شوية».