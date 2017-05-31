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متصلة لعمرو أديب: أنت بتكره «السيسي».. وعايز «تضيع البلد» وبتضلل الناس

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متصلة لعمرو أديب: أنت بتكره «السيسي».. وعايز «تضيع البلد» وبتضلل الناس متصلة لعمرو أديب: أنت بتكره «السيسي».. وعايز «تضيع البلد» وبتضلل الناس

التحرير

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هاجمت مواطنة تُدعى "جيهان"، من القاهرة، الإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية معه ببرنامجه "كل يوم"، عبر فضائية "ON E".

وقالت المتصلة مخاطبةً "أديب": "أنت عايز تشربنا الإخوان من جديد، ومش ناسيين مقولتلك الشهيرة إن الإخوان أحسن من الجيش، عايز تخلينا ننتخب أبو الفتوح ليه؟ وقاعد تقولنا مش عايزين ماتنتخبهوش.. عايز توصلنا إن عدم انتخابه شيء ممكن وعادي ليه؟ عايز تشربهالنا واحدة واحدة".

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وأضافت المتصلة: "في كل حلقة تقول بلاش تنتخبوا السيسي، أنت عايز تضيع البلد، وبتضلل الناس، أنت بتكره السيسي ليه؟ أنت مش علشان بتكرهه تشربنا كرهك له، إحنا بقينا بنكرهكم، أنت بتلعب على الوشين، تهاجم يوم وتاني يوم تهدي شوية عشان أبو هشيمة بصفته صاحب القناة ميزعلش منك".

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التحرير

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