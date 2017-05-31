فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

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قال الدكتور عصام الدين مغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين، إن هناك 12.5 مليون نسمة في مصر من المدخنين، موضحًا أن مصر من أكثر الدول التي ينتشر بها التدخين والغالبية من الذكور أكثر من الإناث.

وأضاف مغازي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن نسبة التدخين بالنسبة للفتيات غير دقيقة، حيث أن بعض الفتيات يرفضون إعلانهم بأنهم يدخنون خوفًا من بطش الأسرة بهم نظرًا للعادات والتقاليد.

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وأشار رئيس جمعية مكافحة التدخين، إلى أنه تم إجراء بحث للتعرف على نسبة التدخين بين الطلاب، واتضح بأن عدد المدخنين من الطلاب يمثلون 21% بينهم 14% من الذكور و7% من الإناث، ووفر قدر كبير من الخصوصية في تلك الاستبيان.