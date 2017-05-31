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فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

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فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

التحرير

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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها لا تحب تصنيف الشعب المصريين كمسلمين وأقباط، وأنهم يجب تصنيفهم كـ«مصريين فقط»، مستطردة : «لما يجوا يقعدوا على الجبهة، فيه حد يقول المسلم يقف هنا والقبطي يقف هنا، مابيحصلش، فلا يجوز التفرقة بينهم».

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أنها كانت تحتفل في كل الأعياد منذ طفولتها ولا تفرق بين الأعياد التابعة للمسلمين أو الأقباط، وأنها كانت ترتدي الملابس الجديدة في كل الأعياد.

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وتابعت: «الشارع بتاعنا كله بمسلميه ومسيحييه كانوا يأكلون مع مدفع رمضان، وأنا رهاني على الشعب المصري الكريم والتلاحم الذي حدث في 30 يونيو».

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التحرير

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