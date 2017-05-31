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الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

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مصراوي Masrawy

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

12:57 ص الأربعاء 31 مايو 2017

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

كتب- عمرو علي:

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الى مرافعة دفاع 48 متهم من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، فى اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها "عين شمس"، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبدالرؤوف، والمواطنة مارى جورج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، تدبير تجمهر بمنطقة عين شمس يوم 28 مارس 2014، تنفيذًا لأغراض إرهابية، حيث أطلقوا أعيرة نارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف، أثناء تصويرها أفعالهم الإجرامية، فأصابتها فى رأسها، وأردتها صريعة.

كما أطلق متهم آخر عيارًا ناريًا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، أصاب الطفل شريف عبدالرؤوف فى رأسه، ما أودى بحياته، وأحاط المتهمون بسيارة المواطنة مارى سامح جورج، واعتدوا عليها، ثم أطلق أحدهم عيارًا ناريًا أصاب المجنى عليها فى صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران فى سيارتها عقب ذلك، فضلًا عن شروعهم فى قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمهرهم

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