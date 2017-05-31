أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري

12:42 ص الأربعاء 31 مايو 2017

سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري

سامي شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس ا

كتبت– سحر عزام:

نفى سامي شرف، وزير شئون رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، انتماء عبدالناصر في مرحلة من المراحل لجماعة الإخوان المسلمين كما ورد في مسلسل «الجماعة 2»، الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي.

وقال شرف- في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "On live" مساء الثلاثاء، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وخالد محي الدين أحد الضباط الأحرار قاما بحلف اليمين في جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى إن عبد الناصر تعامل مع جميع الهيئات السياسية واتفق واختلف معهم.

ونفى وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق، الاتهام الموجه للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالشيوعية، منوها إلى دور عبد الناصر في إقامة التعليم الأزهري في ، وإنشاء إذاعة القرآن الكريم.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون يعزي السيسي في حادث المنيا.. ويعرب عن تضامن بلاده مع مصر

    ماكرون يعزي في حادث المنيا.. ويعرب عن تضامن بلاده مع مصر

    أخبار
  • السيسي يُهنىء الأرجنتين بعيدها القومي

    السيسي يُهنىء الأرجنتين بعيدها القومي

    أخبار
  • الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

    الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

    أخبار
  • السيسي يلتقي نظيره العراقي على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض

    السيسي يلتقي نظيره العراقي على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • هل هناك حديث نبوي عن فوائد البطيخ؟.. دار الإفتاء المصرية ترد

    هل هناك حديث نبوي عن فوائد البطيخ؟.. دار الإفتاء المصرية تردإسلاميات

  • صحف الثلاثاء: تفاصيل مشروع قانون للخصم الضريبي على الأجور

    صحف الثلاثاء: تفاصيل مشروع قانون للخصم الضريبي على الأجورأخبار

  • التحريات:

    التحريات: "شاب إمبابة" مزق جسد والدته وشقيقه بـ10 طعناتأخبار

  • الإفتاء تحسم الجدال حول موعد صلاة الفجر

    الإفتاء تحسم الجدال حول موعد صلاة الفجرإسلاميات

  • بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟

    بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟هو وهي

  • كوبر يعلن قائمة اللاعبين المحليين استعداداً لمواجهة تونس

    كوبر يعلن قائمة اللاعبين المحليين استعداداً لمواجهة تونسرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»

فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»