سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري

كتبت– سحر عزام:

نفى سامي شرف، وزير شئون رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، انتماء عبدالناصر في مرحلة من المراحل لجماعة الإخوان المسلمين كما ورد في مسلسل «الجماعة 2»، الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي.

وقال شرف- في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "On live" مساء الثلاثاء، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وخالد محي الدين أحد الضباط الأحرار قاما بحلف اليمين في جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى إن عبد الناصر تعامل مع جميع الهيئات السياسية واتفق واختلف معهم.

ونفى وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق، الاتهام الموجه للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالشيوعية، منوها إلى دور عبد الناصر في إقامة التعليم الأزهري في مصر، وإنشاء إذاعة القرآن الكريم.

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