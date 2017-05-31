أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار

11:25 م الثلاثاء 30 مايو 2017

مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن مصدر أمني عراقي أن 23 شخصا قتلوا وإصيب 22 آخرون في التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا في قضاء هيت في محافظة الانبار وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع انفجارين لداعش بوسط العاصمة بغداد.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة أن حتي هذه اللحظة لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت إن سيارتين ملغومتين انفجرتا في وقت مبكر الثلاثاء في بغداد مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 80، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين.

 

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

http://www.masrawy.com/arts/ramadan2017-home

هذا المحتوى من

41955615e7.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الانبار

    مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة

    أخبار
  • تنظيم داعش يشكل ولاية الجبل في كركوك لتنفيذ هجمات خلال شهر رمضان

    تنظيم داعش يشكل ولاية الجبل في كركوك لتنفيذ هجمات خلال شهر رمضان

    أخبار
  • صورة وخبر: الموصل.. معركة مستمرة ونزوح كبير

    صورة وخبر: الموصل.. معركة مستمرة ونزوح كبير

    أخبار
  • رئيس الوزراء العراقي يتفقد قوات الحشد الشعبي في الموصل

    رئيس الوزراء العراقي يتفقد قوات الحشد الشعبي في الموصل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوري

    البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوريرياضة

  • إزالة تعديات لـ

    إزالة تعديات لـ"سعيد حساسين" على 400 فدان بالفيومأخبار

  • الأرصاد عن طقس غدًا الأربعاء: حار على كافة أنحاء البلاد

    الأرصاد عن طقس غدًا الأربعاء: حار على كافة أنحاء البلادأخبار

  • قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

    قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينيةأخبار

  • غانا تستورد المئات من أتوبيسات النقل من مصر

    غانا تستورد المئات من أتوبيسات النقل من مصرأخبار

  • مرتضى: رامز جلال

    مرتضى: رامز جلال "صايع".. وطالبت بنقله لمستشفى الأمراض العقليةرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»

فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»