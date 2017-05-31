الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج
12:01 ص الأربعاء 31 مايو 2017
سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، الخميس المقبل، موعدًا لإقامة احتفالات ليالي رمضان الثقافية بالحديقة العامة في ميدان الثقافة، والمقرر أن تستمر إلى منتصف الشهر الكريم.
وأوضح المحافظ أن برنامج الاحتفالات لهذا العام يتضمن فقرات للمواهب ومسابقات وعروض للفنون الشعبية والابتهال الديني والقرآن الكريم، إضافة إلى القوافل الثقافية المقرر أن تنفذ بالنجوع والقرى البعيدة.
ومن جانبه، أوضح خالد إسماعيل مدير قصر ثقافة سوهاج أن القوافل تشمل زيارة قرية بني حميل بالبلينا في السابع من رمضان، ونزة المحزمين بجهينة في اليوم الثامن، وقرية المدمر بطما، ومركز شباب السوالم بطهطا، وبندار الكرمانية، ونجع الغفير بأخميم في الثاني عشر من رمضان، بالإضافة إلى الورش الثقافية والمسابقات الدينية بالمواقع الثقافية بجميع مراكز وقرى المحافظة.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
في الإسكندرية.. "عم إبراهيم" رجل "من حديد" في نهار رمضان (صور)
-
سوهاج تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. الأحد
-
محافظ سوهاج: استرداد 100% من أراضي الدولة بقيمة 39 مليار جنيه
-
محافظ سوهاج يوفر الدجاج بـ37.20 جنيه للقرى الأكثر احتياجًا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور- لبنانية تكشف سر خسارتها 80 كيلو من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت؟هو وهي
-
البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوريرياضة
-
مدرب المنتخب يكشف أسباب ضم عاشور واستبعاد باسم مرسي من قائمة تونسرياضة
-
صحف الثلاثاء: تفاصيل مشروع قانون للخصم الضريبي على الأجورأخبار
-
التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:أخبار
-
هل هناك حديث نبوي عن فوائد البطيخ؟.. دار الإفتاء المصرية تردإسلاميات