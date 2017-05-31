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الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج

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مصراوي Masrawy

الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج

12:01 ص الأربعاء 31 مايو 2017

الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، الخميس المقبل، موعدًا لإقامة احتفالات ليالي رمضان الثقافية بالحديقة العامة في ميدان الثقافة، والمقرر أن تستمر إلى منتصف الشهر الكريم.

وأوضح المحافظ أن برنامج الاحتفالات لهذا العام يتضمن فقرات للمواهب ومسابقات وعروض للفنون الشعبية والابتهال الديني والقرآن الكريم، إضافة إلى القوافل الثقافية المقرر أن تنفذ بالنجوع والقرى البعيدة.

ومن جانبه، أوضح خالد إسماعيل مدير قصر ثقافة سوهاج أن القوافل تشمل زيارة قرية بني حميل بالبلينا في السابع من رمضان، ونزة المحزمين بجهينة في اليوم الثامن، وقرية المدمر بطما، ومركز شباب السوالم بطهطا، وبندار الكرمانية، ونجع الغفير بأخميم في الثاني عشر من رمضان، بالإضافة إلى الورش الثقافية والمسابقات الدينية بالمواقع الثقافية بجميع مراكز وقرى المحافظة.​

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