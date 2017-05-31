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عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد

10:37 م الثلاثاء 30 مايو 2017

عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عواصف ترابية شديدة، ضربت عدد من القرى والمدن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وتسببت العواصف الترابية في حجب الرؤية على الطرق السريعة، خاصة طرق (الخارجة - الداخلة)، و(الخارجة - أسيوط)، و(الفرافرة - الداخلة)، وعدد من الطرق الفرعية بين القرى والمدن.

وفي سياق متصل، رفعت مديرية أمن الوادي الجديد حالة الطوارئ على كل الأكمنة والطرق السريعة، وذلك لإسداء النصح للسائقين، ومراقبة حركة الكثبان الرملية عليها تحسبًا لوقوع .​

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