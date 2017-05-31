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ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

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ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

التحرير

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أشارت سكاي سبورت، إلى خضوع السويسري ريكاردو رودريجز، ظهير فريق فولفسبورج الالماني، للكشف الطبي في ميلان الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتوقيع العقود وإتمام الانتقال.

وكان ميلان قد اتفق مع اللاعب على إجراءات الانتقال، إلا أن الطرفان استقرا على الإنتظار حتى انتهاء مباراة فولفسبورج في الأدوار الإقصائية للهبوط.

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كما أشارت سبورت إيطاليا إلى وجود اتفاق على 15 مليون يورو مقابل خدمات اللاعب بالإضافة إلى إمتيازات قدرها 3 مليون.

وفي حالة توقيع رودريجز العقود مع ميلان يصبح الصفقة الثالثة بعد الأرجنتيني موساتشي مدافع فياريال واقتراب الإيفواري كيسيه لاعب وسط أتالانتا من التوقيع للروسنيري.

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التحرير

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