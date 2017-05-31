تحقيق عاجل في شكوى مواطن وفاة نجله بسبب نقص الحضانات

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق عاجل بشأن شكوى أحد المواطنين وفاة نجله الرضيع بسبب عجز في حضانات الأطفال، وفق ما ادعى.

وقال محافظ الدقهلية إنه التقى المواطن صبري شعبان، واستمع إلى شكواه بعد اعتصامه أمام ديوان عام المحافظة، واستفسر عن ظروف وفاة نجله.

وأضاف المحافظ أنه قرر فتح تحقيق بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة تمكنت من توفير 12 حضانة جديدة خلال الشهر الجاري، وزعت على مستشفيات طلخا المركزي بواقع 4 حضانات، وبلقاس المركزي بواقع 5 حضانات، والمنصورة العام بواقع 3 حضانات.

وأشار محافظ الدقهلية أنه لم يتوان عن توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، مشددًا على توفير كل سبل الرعاية الصحية لجميع المواطنين وفي مقدمتهم البسطاء والمستحقين للدعم والمساعدة.