أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحقيق عاجل في شكوى مواطن وفاة نجله بسبب نقص الحضانات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحقيق عاجل في شكوى مواطن وفاة نجله بسبب نقص الحضانات

01:49 ص الأربعاء 31 مايو 2017

تحقيق عاجل في شكوى مواطن وفاة نجله بسبب نقص الحضانات

محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:
قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق عاجل بشأن شكوى أحد المواطنين وفاة نجله الرضيع بسبب عجز في حضانات الأطفال، وفق ما ادعى.

وقال محافظ الدقهلية إنه التقى المواطن صبري شعبان، واستمع إلى شكواه بعد اعتصامه أمام ديوان عام المحافظة، واستفسر عن ظروف وفاة نجله.

وأضاف المحافظ أنه قرر فتح تحقيق بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة تمكنت من توفير 12 حضانة جديدة خلال الشهر الجاري، وزعت على مستشفيات طلخا المركزي بواقع 4 حضانات، وبلقاس المركزي بواقع 5 حضانات، والمنصورة العام بواقع 3 حضانات.

وأشار محافظ الدقهلية أنه لم يتوان عن توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، مشددًا على توفير كل سبل الرعاية الصحية لجميع المواطنين وفي مقدمتهم البسطاء والمستحقين للدعم والمساعدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الدقهلية يوجه بمساعدة 30 حالة إنسانية

    محافظ الدقهلية يوجه بمساعدة 30 حالة إنسانية

    أخبار
  • محافظ الدقهلية: صرف 240 مليون جنيه للمقترضين ببرنامج

    محافظ الدقهلية: صرف 240 مليون جنيه للمقترضين ببرنامج "مشروعك"

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء في الإعلامية صفاء حجازي

    بالصور.. محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء في الإعلامية صفاء حجازي

    أخبار
  • بالصور- محافظ الدقهلية: محاولة الاعتداء على ضابط شرطة بموقف طلخا

    بالصور- محافظ الدقهلية: محاولة الاعتداء على ضابط شرطة بموقف طلخا "مرفوضة"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوها

    بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار

  • براءة

    براءة "كهربا" في تبديد منقولات زوجتهأخبار

  • غانا تستورد المئات من أتوبيسات النقل من مصر

    غانا تستورد المئات من أتوبيسات النقل من مصرأخبار

  • بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه بالصف

    بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربهأخبار

  • البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوري

    البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوريرياضة

  • صحف الثلاثاء: تفاصيل مشروع قانون للخصم الضريبي على الأجور

    صحف الثلاثاء: تفاصيل مشروع قانون للخصم الضريبي على الأجورأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»

فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»