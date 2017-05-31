النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدب الطب الشرعي

كتب - صابر المحلاوي:

انتهت نيابة إمبابة برئاسة المستشار باهر حسن، من المعاينة التصويرية لمسرح جريمة قتل شاب لوالدته وشقيقه بمنطقة إمبابة.

وأمرت النيابة بنقل جثتي القتيلين إلى المشرحة، وندب الطب الشرعي لتشريحهما لبيان سبب الوفاة.

وألقت مباحث إمبابة باشراف اللواء هشام العراقي -مدير أمن الجيزة- القبض على المتهم بعدما تمكنت برئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من السيطرة عليه، حيث أغلق باب الشقة على نفسه ومنع قوات الأمن من الدخول لنقل أسرته إلى المستشفى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يعاني من حالة اكتئاب وكان يحمل سلاحًا أبيضًا لمنع ضبطه.

وقام المتهم بطعن والده إلا أنه تمكن من الهرب منه قبل إنهاء حياته، وتبين أن المتهم يدعى محي والجريمة وقعت بشارع أولاد الصغير بعزبة الصعايدة بإمبابة.

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