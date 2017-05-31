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اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»

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اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة» اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»

التحرير

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قال عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المجلس سيناقش أزمة منتخب المحليين، بعد تضارب مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس ، مع مواجهة المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، معذور وله كل الحق في غضبه، وتسجيل اعتراضه على المواعيد التي أعلنتها لجنة المسابقات.

وطالب عضو الجبلاية، مهلة 4 أيام لحل الأزمة بعد الإجتماع مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، والتنسيق مع منتخب المحليين.

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وكان هاني رمزي، قد هدد بتقديم استقالته من تدريب منتخب المحليين، إذا لم يقدم اتحاد الكرة حلولًا للأزمة.

شاهد تصريحات هاني رمزي..

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التحرير

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