فيديو| «شادي» لمحمد نصر: ما تعملش «وحش» على الأهلي وتبقى «قطة» في حتة تانية

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هاجم شادي محمد، المخرج محمد نصر، مشيرًا إلى أن الأخير يحاول ابراز لقطات أثناء المباريات لاثارة فتنة، «كل شوية تجيب الكاميرا على عماد متعب كل دقيقتين، عشان تقول رسالة، كلنا عارفين قيمة متعب اللي له رصيد كبير عند جمهور الأهلي اللي بيعشقه».

وقال «شادي»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إن النادي الأحمر أكبر من مثل هذه الأمور، معلقًا «اشتغل بما يرضي الله، وما تعملش وحش على الأهلي وألاقيك قطة في حتة تانية».

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وأضاف لاعب القلعة الحمراء السابق، أن بعض المحللين يحاولون خلق حالة من الاحباط لدى جمهور الأهلي، رغم أن الفريق حقق لقب الدوري عمليًا منذ فترة، «كفاية كلام فارغ حرام عليكم».