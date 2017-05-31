الأهلي في عهد مجلس طاهر.. 3 ألقاب لأول مرة والقدم على أبواب رقم قياسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

توج النادي الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، والمرة الثالثة في عهد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي.

ومنذ تولى طاهر رئاسة القلعة الحمراء في مارس 2014 واجهته العديد من المشاكل والصعوبات وبالرغم من ذلك فإن النادي استطاع في تلك السنوات الإستمرار في حصد البطولات وكان أخرها بطولة الدوري التي حسمها الأهلي بعد تعادله مع مصر للمقاصة، وقبل نهاية الدوري بأربع جولات.

كما أن الفريق إقترب من تحقيق رقم قياسي بحصوله على اللقب دون التعرض لأي هزيمه هذا الموسم بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 23 وتعادل في 7 مباريات ويتبقى له 4 مباريات فقط أمام سموحة وأنبي والمصري والزمالك.

في العام الذي تولى فيه طاهر رئاسة الأهلي،استطاع الفوز ببطولة الدوري، وبطولة كأس السوبر من غريمه التقليدي الزمالك، كما حصد الأهلي بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي والأندية المصرية عمومًا.

ولم يكن عامه الثاني على أفضل ما يكون، حيث خرج الأهلي من موسم 2014/2015 ببطولة واحدة، هي كأس السوبر، والتي حصدها على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي أقيمت على أرض الأمارات.

وفي العام الثالث ، حصد الأهلي بطولة الدوري المصري موسم 2015/2016، وخسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية كما خسر بطولة السوبر المصري لحساب الغريم التقليدي الزمالك.

شاهد أيضا

وفي الموسم الحالي، إستطاع الأهلي حتى الأن حصد لقب الدوري، ويزال أمامه بطولة كأس مصر، وبطولة أفريقيا التي يحتل بها صدارة مجموعته حتى الأن وبطولة السوبر المصري التي سيشارك بها بصفته بطل الدوري.

وعلى صعيد العاب الصالات،فقد شهدت نجاحًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، بعدما تمكنت فرق كرة اليد، والسلة، والطائرة من الفوز بالعديد من البطولات الأفريقية والمحلية هذا الموسم في إنجاز يحدث لأول مرة أن يحقق نادي ثلاثية إفريقية ويحصد بطولات القارة لليد والسلة والطائرة.

وإستطاع مجلس محمود طاهر أن يُدخل الى دولاب الأهلي ثلاث بطولات جديدة.

كانت أولى البطولات التي نجح مجلس محمود طاهر في ضمها لدولاب بطولات قلعة الجزيرة للمرة الاولى، هي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي فك الاحمر نحسها عام 2015 ليتوج بها لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي والأندية المصرية.

كما توج بطلًا لكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، لأول مرة في تاريخه عقب تفوقه على الزمالك، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية.

وبطولة أفريقيا لكرة السلة، التي حققها الأهلي لأول مرة في تاريخه عقب فوز الأحمر على نظيره ليبولو الأنجولي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل في شهر ديسمبر الماضي.