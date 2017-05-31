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فيديو| هاني رمزي: سأتقدم باستقالتي إذا لم يقدم اتحاد الكرة حلولًا سريعة

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فيديو| هاني رمزي: سأتقدم باستقالتي إذا لم يقدم اتحاد الكرة حلولًا سريعة فيديو| هاني رمزي: سأتقدم باستقالتي إذا لم يقدم اتحاد الكرة حلولًا سريعة

التحرير

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قال هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، إنه فوجيء بمواعيد مباريات الأدوار النهائية لبطولة كأس ، التي أعلنتها لجنة المسابقات بشكل متضارب مع مواجهة المغرب في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2018 للمحليين، والمقرر إقامتها في شهر أغسطس المقبل، معلقًا «هما مش شايفنا، يمكن إحنا مش على الخريطة». 

وأضاف «رمزي» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن هذه المواعيد لا تناسب منتخب المحليين، وستحرمه من لاعبين كثيرون بخلاف لاعبي الأهلي والزمالك، موضحًا أنه حاول الاتصال بعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لكنه فشل في الوصول إليه.

وأضاف نجم منتخب مصر السابق، أن اتحاد الكرة اعتذر بكلام غير مقنع، عن إقامة مباراة غانا الودية بسبب عدم وجود ميزانية محددة لمنتخب المحليين، مشيرًا إلى أن الفريق تم تكوينه بدون وضع خريطة واضحة له. 

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وإختتم رمزي تصريحاته قائلًا: "ده مش منتخب هاني رمزي، ده منتخب مصر، ولما إحنا مش هنكون على قد المسؤولية، وهنشتغل بالأسلوب ده بدون حلول سريعة، هقدم اعتذاري بكل احترام وأدب لأن الأمور هتبقى صعبة، لإني عايز أنجح».

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التحرير

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