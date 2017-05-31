مصدر يكشف تفاصيل إلقاء القبض على المتهم بقتل والدته وشقيقه بإمبابة
مصدر يكشف تفاصيل إلقاء القبض على المتهم بقتل والدته وشقيقه بإمبابة
01:07 ص الأربعاء 31 مايو 2017
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن قوات الشرطة واجهت صعوبة بالغة لإلقاء القبض على المتهم بقتل والدته وشقيقه داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة.
وأنهى شاب في العقد الثالث من العمر، حياة والدته وشقيقه بعدما سدد لهما عدة طعنات بالجسم، مساء الثلاثاء.
وأضاف المصدر، أن المتهم أغلق باب الشقة من الداخل عقب ارتكاب جريمته، لافتًا بأنه كان يهدد القوات بالتعدي عليهم لمنع القبض عليه، مؤكدًا: "كان معاه كزلك وشومة".
وأشار المصدر، إلى أن القوات اضطرت لاستخدام "سيلف ديفينس" لشل حركة المتهم، خاصة في ظل رفضه تسليم نفسه للشرطة.
وعن سبب ارتكاب الجريمة، أرجع المصدر السبب إلى نشوب مشادة كلامية بين المتهم ووالدته عقب وجبة الإفطار، تدخل على إثرها شقيقه، فتوجه الجاني إلى المطبخ، واستل سكينا، وسدد عدة طعنات لهما أودت بحياتهما في الحال.
وبسؤال المصدر عما يتردد بأن المتهم "مختل عقلياً"، أكد المصدر أن النيابة انتقلت لمناظرة الجثتين، وفتحت تحقيقًا في ذلك الأمر، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من ذلك.
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