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خطوط ساخنة ببورسعيد للإبلاغ عن "العشش"

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مصراوي Masrawy

خطوط ساخنة ببورسعيد للإبلاغ عن "العشش"

01:01 ص الأربعاء 31 مايو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين عن العشش حديثة البناء، فيما أهابت بالمواطنين التعاون والإبلاغ الفوري لمواجهة محاولات تكوين بؤر عشوائية جديدة.

وأوضح المحافظة اللواء عادل الغضبان أنه أصدر تعليماته المشددة إلى رؤساء الأحياء بالمرور على جميع المناطق بالحي لمنع إقامة عشش جديدة تشوه الشكل الجمالي بالمحافظة، وذلك بعد نجاح الجهود الأمنية والتنفيذية في إزالة واحدة من أكبر البؤر العشوائية بمنطقة عزبة أبو عوف، مشيرًا إلى أن أرقام الخطوط الساخنة هي: 3224656، 3222997، 3222954، 3222997

وشنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور، وتواجد رجال الجيش الثاني الميداني، وقوات الشرطة التابعة لمديرية الأمن بكثافة في محيط المنطقة لتأمين عملية الإزالة خاصة، في الوقت الذي أزالت معدات حي الزهور وجهاز الإنقاذ "العشش" والمحال بعدة قطاعات بالمنطقة، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على 11 شخصًا من مثيري الشغب، أثناء محاولتهم اعتراض ومنع المشاركين من أداء مهام عملهم.​

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