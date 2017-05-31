بالصور.. محافظ البحر الأحمر يناقش بروتوكول الزراعة لأسطح المنازل

البحر الأحمر - أحمد عوض:

عقد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة المسؤولة عن زراعة أسطح المنازل بالمحافظة، لمناقشة مقترح توقيع برتركول مع وزارة البيئة.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل النجاح لزراعة أسطح المنازل، وأن اتجاه المحافظة حاليًا هو الاستفادة من أسطح المنازل بأكبر قدر ممكن.

وأضاف تمام، خلال اجتماعه، مع اللجنة المسؤولة عن زراعة أسطح المنازل أن المشروع يعمل على تلبية الاحتياجات المنزلية من الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى زيادة المساحة الخضراء، ونسبة الأكسجين لإتاحة الفرصة لاستنشاق هواء نقي، فضلاً عن إضافة لوحات فنية فوق الأسطح.

وفي ذات السياق، أشار السكرتير العام إلى تنفيذ أربعة نماذج بالمحافظة؛ ثلاث منها ستتم على نفقة وزارة البيئة، أحدها بديوان عام المحافظة، والثاني بجهاز شؤون البيئة، والثالث بمديرية الزراعة، والرابع بجمعية هيبكا.​

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