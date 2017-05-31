حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها اختبار صاروخى لكوريا الشمالية وانفجاران فى كابول، إضافة إلى محاكمة زعيم الاحتجاجات فى روسيا.

1- كوريا الشمالية تؤكد نجاح تجربتها الصاروخية الأخيرة

اختبار صاروخى جديد فى بيونج يانج اليوم (أ ف ب)

أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن التجربة التي أجرتها بيونج يانج الاثنين بإطلاق صاروخ باليستي "تكللت بالنجاح"، في الوقت الذي أثارت هذه التجربة الجديدة إدانات دولية على وقع اشتداد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

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2- بابا الفاتيكان يؤجل زيارة لجنوب السودان

البابا فرانسيس فى الفاتيكان اليوم (أ ف ب)

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الأول لن يزور جنوب السودان هذا العام ، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة إيطالية في تقرير أنه تم تأجيل زيارة قيد الدراسة لأنها اعتبرت خطيرة للغاية.

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3- البيت الأبيض يعلن استقالة مدير الاتصالات من منصبه

المتحدث باسم البيت الأبيض مارك ويلسون فى واشنطن اليوم (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض استقالة مدير الاتصالات مايك دوبكي، بعد ثلاثة أشهر على تقلده المنصب.

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4- انتحاريان يفجران نفسيهما وسط كابول دون ضحايا

انتشار عناصر من الجيش الأفغانى فى كابول - أرشيفية (أ ف ب)

سُمع دوي انفجار شديد في العاصمة الأفغانية كابول وسط تقارير بأن انتحاريين فجرا نفسيهما قبل الوصول إلى هدفهما في محيط المنطقة الأمنية الـ11 في المدينة.

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5- بد محاكمة زعيم المعارضة في روسيا

زعيم المعارضة الروسية أليكسى نافالنى فى موسكو - أرشيفية (أ ف ب)

بدأت جلسة استماع ضد زعيم الاحتجاج في روسيا اليكسي نافالني وشركائه في محكمة بموسكو بتهمة تشويه سمعة أحد أغنى الشخصيات في روسيا، الملياردير عليشير عثمانوف.

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