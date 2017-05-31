العرب اليوم: انفجار دموي بالأنبار وبن سلمان فى موسكو

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل العشرات فى انفجار سيارة مفخخة بالعراق وزيارة ولى العهد السعودي إلى موسكو، إضافة إلى قرار السودان بحظر استيراد منتجات مصرية.

1- عشرات القتلى والمصابين فى انفجار بالأنبار

انفجار سيارة مفخخة أودت بحياة العشرات فى الأنبار اليوم (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني عراقي أن 23 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون في التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا في قضاء هيت في محافظة الانبار وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع انفجارين لداعش بوسط العاصمة بغداد.

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2- مقاتلات تركية تقصف مواقع شمالي العراق

مروحية تركية على الحدود العراقية التركية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت القوات المسلحة التركية تدمير مخابئ أسلحة وملجأين لحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" في غارة جوية على معاقله في منطقتي قنديل وهاكورك شمالي العراق.

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3- الأمير محمد بن سلمان فى موسكو

الأمير السعودي يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى موسكو اليوم (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تنتظر زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمر الذي من شأنه أن يصبح حافزا جيدا للعلاقات بين البلدين.

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4- السودان تحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر

الرئيس السوداني عمر البشير فى الخرطوم يوم 28 إبريل 2017( أ ف ب)

قررت الحكومة السودانية إنفاذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر .

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5- الأمن التونسي يعتقل 6 أشخاص على علاقة بإرهابي في القصرين

استنفار أمنى بالعاصمة التونسية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ايقاف ستة عناصر على علاقة بالعنصر الارهابي الخطير الذي تم القضاء عليه في القصرين وإدراج ستة آخرين محل تفتيش كانوا ينشطون في خلايا نائمة.

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