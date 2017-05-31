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الجنايات تواصل محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال القومي لرعاية الشهداء

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مصراوي Masrawy

الجنايات تواصل محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال القومي لرعاية الشهداء

12:53 ص الأربعاء 31 مايو 2017

الجنايات تواصل محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال القومي لرعاية الشهداء

 

كتب- عمرو علي:

تنظر الدائرة الرابعة محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رأفت المالكي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال المجلس القومي لرعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير.

يشار إلى أن النيابة قد أسندت للمتهمين بالاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير عبر التزوير فى أوراق رسمية حيث اتهمتهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومى لمصابي الثورة وذوى الشهداء.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

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