فيديو| المنتخب: عاشور والشيخ إضافة.. وضم عمرو جمال «وجهة نظر»

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قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن الاحتياج الفني، هو من يحكم اختيارات جهاز الفراعنة للاعبين دائمًا.

وطالب «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، جماهير الكرة المصرية بوضع ثقتهم في اختيارات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤكدًا أن ضم حسام عاشور، وأحمد الشيخ إضافة للفريق.

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وأكد أن ضم عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، جاء بناء على وجهة نظر فنية، استقر عليها الجهاز، متمنيًا دعم الفريق في الفترة المقبلة التي تبدأ بمواجهة تونس، ثم مواجهتي أوغندا في تصفيات كأس العالم.