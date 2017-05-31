أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| المنتخب: عاشور والشيخ إضافة.. وضم عمرو جمال «وجهة نظر»

Google+ Print
فيديو| المنتخب: عاشور والشيخ إضافة.. وضم عمرو جمال «وجهة نظر» فيديو| المنتخب: عاشور والشيخ إضافة.. وضم عمرو جمال «وجهة نظر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الوطني، أن الاحتياج الفني، هو من يحكم اختيارات جهاز الفراعنة للاعبين دائمًا.

وطالب «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، جماهير الكرة المصرية بوضع ثقتهم في اختيارات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤكدًا أن ضم حسام عاشور، وأحمد الشيخ إضافة للفريق.

شاهد أيضا

وأكد أن ضم عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، جاء بناء على وجهة نظر فنية، استقر عليها الجهاز، متمنيًا دعم الفريق في الفترة المقبلة التي تبدأ بمواجهة تونس، ثم مواجهتي أوغندا في تصفيات كأس العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| «شادي» لمحمد نصر: ما تعملش «وحش» على الأهلي وتبقى «قطة» في حتة تانية

فيديو| «شادي» لمحمد نصر: ما تعملش «وحش» على الأهلي وتبقى «قطة» في حتة تانية

بالفيديو.. شادي محمد يحاور «درع الدوري» على الهواء

بالفيديو.. شادي محمد يحاور «درع الدوري» على الهواء