أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالصور| جوزيه يفاجيء مواطنه روي اجواش.. ويشبهه بأبو تريكة

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاجيء اليوم الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، مواطنه روي اجواش المدير الفني الحالي لفريق فاركو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، بزيارة سريعه تابع خلالها مران الفريق في إطار فترة استعداداته للموسم الجديد.

حضر جوزيه رفقة عز يشار حلمي رئيس النادي، وحرص علي مصافحة هشام حنفي مدير الكرة، والذي قام بتدريبه في الأهلي خلال ولايته الأولي، كما صافح الأسطورة البرتغالي لاعبي فاركو و التقط معهم الصور التذكارية، وتحدث معهم عن ذكرياته مع مدربهم روي اجواش الذي شبهه بابوتريكة، حيث أكد أنه إختاره من أحد انديه الدرجه الثالثه في البرتغال وعمره لا يتجاوز الـ23 عامًا وقام بتصعيده للعب معه في أحد اندية القسم الأول وأصبح بعد ذلك هداف لمنتخب البرتغال وفريقي بنفيكا و بورتو، ونفس الشيء فعله مع ابوتريكه حين تعاقد معه من الترسانه وأصبح بعد ذلك أحد نجوم الكره المصرية.

شاهد أيضا

وأشاد جوزيه بإمكانيات روي اجواش كمدرب وتوقع له مستقبل باهر في مجال التدريب بما يمتلكه من علم وخبرات علاوة على شخصيته القوية.

كما تحدث مانويل جوزيه عن ذكرياته مع هشام حنفي لاعب الأهلي الأسبق و تمنى أن ينجح مع روي اجواش في تحقيق أمال النادي و الصعود للدوري الممتاز.

وطالب جوزيه لاعبي فاركو بالقتال لتحقيق حلم الصعود مشيدًا بالإمكانيات التي يوفرها النادي الطامح للتواجد بقوة وسط أندية الصفوة في .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»

فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»