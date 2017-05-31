بالصور| جوزيه يفاجيء مواطنه روي اجواش.. ويشبهه بأبو تريكة

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فاجيء اليوم الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، مواطنه روي اجواش المدير الفني الحالي لفريق فاركو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، بزيارة سريعه تابع خلالها مران الفريق في إطار فترة استعداداته للموسم الجديد.

حضر جوزيه رفقة عز يشار حلمي رئيس النادي، وحرص علي مصافحة هشام حنفي مدير الكرة، والذي قام بتدريبه في الأهلي خلال ولايته الأولي، كما صافح الأسطورة البرتغالي لاعبي فاركو و التقط معهم الصور التذكارية، وتحدث معهم عن ذكرياته مع مدربهم روي اجواش الذي شبهه بابوتريكة، حيث أكد أنه إختاره من أحد انديه الدرجه الثالثه في البرتغال وعمره لا يتجاوز الـ23 عامًا وقام بتصعيده للعب معه في أحد اندية القسم الأول وأصبح بعد ذلك هداف لمنتخب البرتغال وفريقي بنفيكا و بورتو، ونفس الشيء فعله مع ابوتريكه حين تعاقد معه من الترسانه وأصبح بعد ذلك أحد نجوم الكره المصرية.

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وأشاد جوزيه بإمكانيات روي اجواش كمدرب وتوقع له مستقبل باهر في مجال التدريب بما يمتلكه من علم وخبرات علاوة على شخصيته القوية.

كما تحدث مانويل جوزيه عن ذكرياته مع هشام حنفي لاعب الأهلي الأسبق و تمنى أن ينجح مع روي اجواش في تحقيق أمال النادي و الصعود للدوري الممتاز.

وطالب جوزيه لاعبي فاركو بالقتال لتحقيق حلم الصعود مشيدًا بالإمكانيات التي يوفرها النادي الطامح للتواجد بقوة وسط أندية الصفوة في مصر.