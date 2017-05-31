أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب: "كان عاوز يقتلني"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب: "كان عاوز يقتلني"

12:37 ص الأربعاء 31 مايو 2017

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت التحقيقات نيابة الصف عن التفاصيل الكاملة في واقعة الشروع في قتل المقدم إبراهيم عبد الغني -نائب مأمور مركز الصف- على يد فلاح أثناء حملة إزالة.

وأشارت التحقيقات، التي باشرها المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة الصف، أنه أثناء مشاركة المقدم إبراهيم عبد الغني نائب مأمور المركز قوة من مركز شرطة الصف لتأمين موظفي هيئة الآثار والري لتنفيذ قرار إزالة صادر من الهيئة العامة للأثار بهدم بناء علي أرض هيئة الآثار، غافل صاحب المنزل الذي يتم إزالته قوات الشرطة، واندفع نائب المأمور وهاجمه من الخلف مسددًا له طعنتين بالظهر بـ "سكين مطبخ".

وأفادت التحقيقات أنه عقب سقوط نائب المأمور على الأرض سدد إليه المتهم طعنتين أخيرتين في الصدر وطعنة خامسة في الرقبة وفرّ المتهم هاربًا مستغلا انشغال القوات مع المقدم المصاب والذي تم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتبين تسبب ضربات السكين في إحداث طعنة نافذة بالصدر من الجانب الأيمن وتم تركيب أنبوبة لسحب التجمع الدموي منها وسحب وطعنة نافذة بالرقبة كما تسببت طعنة الصدر في كسر بالضلع الثالث.

وانتدبت النيابة أحد وكلاء نيابة الحوادث الذي انتقل إلى مستشفى الشرطة لسماع أقوال الضابط المصاب والذي قرر في أقواله أنه فوجئ بمهاجمة شخص له من الخلف وسقط على الأرض بعد طعنه من شدة الألم، وفوجئ به ينهال عليه طعنًا بالصدر والرقبة ففقد الوعي ولم يستعده إلا بالمستشفى، وأضاف قائلا: "المتهم كان يقصد يقتلني".

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شاهد عيان:

    شاهد عيان: "شاب إمبابة" قتل والدته وشقيقه وطعن والده

    أخبار
  • التحقيقات الأولية: المتهم بقتل والدته وشقيقه بإمبابة

    التحقيقات الأولية: المتهم بقتل والدته وشقيقه بإمبابة "مختل عقلياً"

    أخبار
  • بعد الإفطار.. شاب يقتل والدته وشقيقه في إمبابة

    بعد الإفطار.. شاب يقتل والدته وشقيقه في إمبابة

    أخبار
  • بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه بالصف

    بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل

    ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل "يوسف" في ميدان الحصري: ضابط ونجل نائبأخبار

  • بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوها

    بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار

  • البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوري

    البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوريرياضة

  • بالصور- لبنانية تكشف سر خسارتها 80 كيلو من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت؟

    بالصور- لبنانية تكشف سر خسارتها 80 كيلو من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت؟هو وهي

  • السودان يحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية

    السودان يحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية المصريةأخبار

  • "زيادة الكهرباء والمياه والضرائب".. موجة غلاء جديدة في يوليوأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني

"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني

سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري

سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري

صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع

صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع