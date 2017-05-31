التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب: "كان عاوز يقتلني"

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت التحقيقات نيابة الصف عن التفاصيل الكاملة في واقعة الشروع في قتل المقدم إبراهيم عبد الغني -نائب مأمور مركز الصف- على يد فلاح أثناء حملة إزالة.

وأشارت التحقيقات، التي باشرها المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة الصف، أنه أثناء مشاركة المقدم إبراهيم عبد الغني نائب مأمور المركز قوة من مركز شرطة الصف لتأمين موظفي هيئة الآثار والري لتنفيذ قرار إزالة صادر من الهيئة العامة للأثار بهدم بناء علي أرض هيئة الآثار، غافل صاحب المنزل الذي يتم إزالته قوات الشرطة، واندفع نائب المأمور وهاجمه من الخلف مسددًا له طعنتين بالظهر بـ "سكين مطبخ".

وأفادت التحقيقات أنه عقب سقوط نائب المأمور على الأرض سدد إليه المتهم طعنتين أخيرتين في الصدر وطعنة خامسة في الرقبة وفرّ المتهم هاربًا مستغلا انشغال القوات مع المقدم المصاب والذي تم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتبين تسبب ضربات السكين في إحداث طعنة نافذة بالصدر من الجانب الأيمن وتم تركيب أنبوبة لسحب التجمع الدموي منها وسحب وطعنة نافذة بالرقبة كما تسببت طعنة الصدر في كسر بالضلع الثالث.

وانتدبت النيابة أحد وكلاء نيابة الحوادث الذي انتقل إلى مستشفى الشرطة لسماع أقوال الضابط المصاب والذي قرر في أقواله أنه فوجئ بمهاجمة شخص له من الخلف وسقط على الأرض بعد طعنه من شدة الألم، وفوجئ به ينهال عليه طعنًا بالصدر والرقبة ففقد الوعي ولم يستعده إلا بالمستشفى، وأضاف قائلا: "المتهم كان يقصد يقتلني".

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