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بالفيديو.. النمنم: تكلفة قصر الثقافة الواحد 30 مليون جنيه.. ولا نملك الميزانية

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مصراوي Masrawy

.. النمنم: تكلفة قصر الثقافة الواحد 30 مليون جنيه.. ولا نملك الميزانية

12:33 ص الأربعاء 31 مايو 2017

بالفيديو.. النمنم: تكلفة قصر الثقافة الواحد 30 مليون جنيه.. ولا نملك الميزانية

كتبت- سحر عزام:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة إن اختزال الثقافة في في الثقافة الجماهيرية يُعد جريمة، وذلك بهدف تجريد الدولة المصرية من كل أدواتها من قبل تيار يطالب بإلغاء وزارة الثقافة نهائيا.

وأضاف النمنم- في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستديو البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المركز القومي للترجمة ساهم في ترجمة 13 كتابًا خلال الفترة الأخيرة عن ظاهرة الإرهاب، فضلا عن إقامة 100 معرضًا للكتاب خارج القاهرة في الأقاليم والمحافظات.

وأشار وزير الثقافة، إلى وصول الوزارة للشباب من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب ودار الكتب والأنشطة الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا لوجود أنشطة ثقافية في شمال سيناء باستثناء رفح والشيخ زويد.

وأكد حلمي النمنم، عدم وجود ميزانية كافية لدى وزارة الثقافة لإنشاء قصور ثقافة، منوها إلى إن تكلفة إنشاء قصر الثقافة الواحد 30 مليون جنيه.

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