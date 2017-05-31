"دانا غاز" الإماراتية تطالب حكومة إقليم كردستان العراق بتعويضات قدرها 5ر26 مليار دولار

(د ب أ):

أقامت شركة "دانا غاز" الإماراتية للطاقة وشركاءها، دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الأمريكية لمطالبة حكومة إقليم كردستان العراق بتعويضات تبلغ 5ر26 مليار دولار على الأقل بسبب التأخير في تنفيذ مشروعات مشروعاتها في مجال النفط والغاز الطبيعي في الإقليم.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية فإن شركة "دانا جاز" وشركاءها في شركة "بيرل بتروليوم" أقامت دعوى التعويض أمام إحدى المحاكم الاتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 12 أيار/مايو الحالي للمطالبة "لتأكيد وتنفيذ" قرار إحدى قضايا التحكيم في لندن بحسب وثائق المحكمة الأمريكية، مضيفة أن الدعوى جزء من عملية قضائية يمكن أن تسمح لشركة "بيرل بتروليوم" بمصادرة ممتلكات كردية إذا لم تسدد الحكومة الكردية المبالغ التي قضت بها محكمة التحكيم.

من ناحيتها، قالت وزارة النفط في حكومة إقليم كردستان، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الحكومة ستواصل الدفاع بقوة عن موقفها على كل الأصعدة.

وكانت "دانا غاز" وشركاؤها قد لجأت إلى محكمة التحكيم الدولية في لندن ضد حكومة إقليم كردستان للمطالبة بتعويضات عن تأخير تطوير مشروعاتها في الإقليم بسبب الحكومة. وتنتج "دانا غاز" أغلب إنتاجها من النفط والغاز في العراق ومصر. وقد أدى تأخير سداد مستحقاتها لدى كل من مصر وحكومة إقليم كردستان إلى الإضرار بقدرتها على الاستثمار وسداد مستحقات دائنيها.

كانت محكمة تحكيم لندن قد أصدرت حكما في تشرين ثان/نوفمبر 2015 لصالح "بيرل بتروليوم" بقيمة ملياري دولار، كمستحقات متأخرة ومتنازع عليها. وفي كانون ثان/يناير الماضي أصدرت المحكمة حكما يدين حكومة إقليم كردستان بعرقلة أعمال "بيرل بتروليوم" في تطوير حقولها في المنطقة وأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لتقييم حجم الأضرار والخسائر التي يجب تعويضها.

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