مجلس الدولة الليبي يدعو الأجهزة الأمنية إلى التصدي للتجاوزات والخروقات بطرابلس
مجلس الدولة الليبي يدعو الأجهزة الأمنية إلى التصدي للتجاوزات والخروقات بطرابلس
12:30 ص الأربعاء 31 مايو 2017
القاهرة- (أ ش أ):
دعا المجلس الأعلى للدولة الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى التصدي للتجاوزات والخروقات الأمنية في العاصمة، محذرًا من تكرار حوادث الخطف على الهوية والاعتداء على البيوت والحرمات أو مؤسسات الدولة من قبل أفراد خارجين عن القانون .
وجاءت دعوة المجلس خلال اجتماعه التشاوري ، الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالرحمن السويحلي وحضور النائب الأول ومُقرر المجلس، والذي خصص لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وقالت المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الأعضاء تقدموا «بأحرّ التعازي لسكان طرابلس وأسر شهداء الواجب الذين قضوا في الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس».
وأكد الأعضاء «استعداد المجلس الأعلى للدولة للمساهمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، ودعم القرارات التنفيذية الخاصة بسحب الأسلحة الثقيلة من المدن وحصر استعمالها فعليًا في مؤسسات الدولة الرسمية التابعة لحكومة الوفاق الوطني».
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع الرئيس الفرنسي تأمين الحدود
-
الشرطة البريطانية: نمر يقتل حارسة بحديقة حيوان في إنجلترا
-
الاتحاد الأفريقي: أطراف الأزمة الليبية ستجتمع في ملابو لتشكيل حكومة
-
ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الأرصاد عن طقس غدًا الأربعاء: حار على كافة أنحاء البلادأخبار
-
بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار
-
"أوس أوس" يشمت في مصطفى خاطر:"برافو رامز"فنون
-
المحكمة تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"أخبار
-
تغريدة.. كيف احتفل نجوم الأهلي بالدوري؟ رمضان وتريزيجيه وإيفونارياضة
-
هل هناك حديث نبوي عن فوائد البطيخ؟.. دار الإفتاء المصرية تردإسلاميات