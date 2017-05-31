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مجلس الدولة الليبي يدعو الأجهزة الأمنية إلى التصدي للتجاوزات والخروقات بطرابلس

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مصراوي Masrawy

مجلس الدولة الليبي يدعو الأجهزة الأمنية إلى التصدي للتجاوزات والخروقات بطرابلس

12:30 ص الأربعاء 31 مايو 2017

مجلس الدولة الليبي يدعو الأجهزة الأمنية إلى التصدي للتجاوزات والخروقات بطرابلس

القاهرة- (أ ش أ):

دعا المجلس الأعلى للدولة الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى التصدي للتجاوزات والخروقات الأمنية في العاصمة، محذرًا من تكرار الخطف على الهوية والاعتداء على البيوت والحرمات أو مؤسسات الدولة من قبل أفراد خارجين عن القانون .

وجاءت دعوة المجلس خلال اجتماعه التشاوري ، الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالرحمن السويحلي وحضور النائب الأول ومُقرر المجلس، والذي خصص لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الأعضاء تقدموا «بأحرّ التعازي لسكان طرابلس وأسر شهداء الواجب الذين قضوا في الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس».

وأكد الأعضاء «استعداد المجلس الأعلى للدولة للمساهمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، ودعم القرارات التنفيذية الخاصة بسحب الأسلحة الثقيلة من المدن وحصر استعمالها فعليًا في مؤسسات الدولة الرسمية التابعة لحكومة الوفاق الوطني».

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