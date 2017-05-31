بعد افتتاحه بـ5 أيام.. كوبري مصطفى كامل بالإسكندرية يشهد 3 حوادث

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لم تمض سوى 5 أيام فقط على افتتاح كوبري مصطفى كامل، بطريق الكورنيش في منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، حتى شهد الكوبري الجديد وقوع 3 حوادث، أثارت القلق بين المواطنين خشية تكرارها.

الحادث الأول وقع بتصادم سيارتين عند الملف الخاص بالكوبري بينما وقع الحادث الثاني قبيل إفطار اليوم الثاني من رمضان، حيث لقي شاب كان يستقل موتيسيكل واصطدم بسيارة، مصرعه، أما الحادث الثالث وقع أمس بين سيارة وموتوسيكل أيضا وأصيبت أسرة كاملة وتم نقلها إلى المستشفى.

مشروع غير مدروس

وتباينت آراء المواطنين بشأن جدوى الكوبري، وقال محمد عمارة، سائق على خط العصافرة إلى المنشية، إن الكوبري الجديد غير مدروس من الناحية الهندسية خاصة الملف والانحدار.

وأشار إلى أنه يعمل سائقا منذ أكثر من 30 سنة، وبحسابات الطريق فإن الكوبري تم إنشاؤه بسرعة كبيرة وأن الدوران الواقع بداية من مستشفى مصطفى كامل إلى مطلع الكوبري يمثل خطورة كبيرة على السيارات.

ووصف محمد بحرية، سائق، المنحنى الخاص بالكوبري بـ"الخطير"، وأنه يحتاج إلى تهدئة السرعة عليه والتنبيه على المواطنين، موضحا أن الكوبرى كان يجب أن تكون بدايته من بعد الملف تجنبا لوقوع الحوادث.

فى المقابل، قالت رضوى محمود، من سكان منطقة سابا باشا، إن الكوبري موقعه متميز وسيقلل الأثر البيئى للمنقطة علاوة على أنه يقلل من الزحام المروري المعتاد بهذه المنطقة، مشيرة إلى أن الحكم على الكوبري سيكون عقب الانتهاء من المراحل المتبقية لافتتاحه.

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وأشار وليد محمد، مهندس استشاري، إلى أن هناك ملاحظات على الكوبري، أبرزها أن الكباري على مستوي العالم يتم تصميمها في حالة وجود مفارق طرق أو طريق قطار أو بحر أو نهر، لكن طريق مستقيم مثل طريق الكورنيش أمر صعب.

يخدم مصالح خاصة

وأضاف أن وجود جراج على طريق سريع أمر صعب، فضلاً عن أن فئة خاصة هى المستفيدة من الجراج، بينما يمر الكوبري بعدة شوارع مهمة جداً وعلى رأسها شارع المشير الذي يستقبل رواد محطة سكة حديد سيدي جابر، وشارع أبو قير، ولم يتم عمل حساب المتجهين إلى أماكن نزول لدخول الشارع ما يضطره للسير إلى آخر الكوبري ويعود مسافة طويلة.

وحاولت «التحرير»، التواصل مع اللواء هاني خير، مدير إدارة مرور الإسكندرية، ولكن تعثر الاتصال به.

كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، افتتح المرحلة الأولى من الكوبري الذي أثار الجدل بهدف تقليل الأثر السلبي لأي إنشاءات سياحية في منطقة ما بين سيدي جابر وشارع المعسكر الروماني، والذي يشمل رفع منسوب الكورنيش وإنشاء منسوب علوي بكامل عرض الكورنيش يخصص للحركة المرورية السريعة وتخصيص المنسوب السفلي الحالي للحركة البطيئة والدورانات، وإنشاء منطقة انتظار سيارات تستوعب حوالي 1700 سيارة ، مخصصة لكافة المواطنين وخدمة كافة طوائف المجتمع السكندري والقادمين إلى الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع، مشيراً الى أنه جار بدء العمل في المرحلة الثانية من المشروع، وأنه طالب بالانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، منوهًا بأن الكوبري يشتمل على 4 حارات لكل اتجاه.