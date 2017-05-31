فيديو| مرتضى يفتح النار على رامز: «سافل يسيء لسمعة مصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الإعلامي رامز جلال، بسبب برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"، المذاع على قناة "mbc masr".

وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، "قناة إم بي سي سعودية، ومينفعش جلالة الملك يضحي بعقد الواد باسم يوسف اللي بملايين، ويبقى عنده برنامج بتاع واحد مجنون بيقول أنا مجنون وعايز أدخل مستشفى المجانين".

وتابع: "الولد ده بيقدم شروع في قتل، مصطفى خاطر كان هيموت بجد مش هزار، ورامز بيسيء لسمعه مصر وسمعة الجزائر لما تجيب نجم زي الشاب خالد وأنت بتضحك، يبقى أنت سافل".

شاهد أيضا

واستكمل: "فيفي عبده كان ليها تقول ألفاظ دي واحده بتموت، الـ 39 الشتيمة ولادي وأحفادي بيسمعوها في التليفزيون بسببك".