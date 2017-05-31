نقيب الصحفيين رئيسا لمجلس «الأهرام».. ننشر قائمة التغييرات بالجرائد القومية

التحرير

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حصلت "التحرير" على قائمة بأسماء رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، المقرر إعلانها رسميًا، صباح غدا الأربعاء.

وكشفت مصادر لـ"التحرير"، أنه تم الاستقرار على اختيار نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة لمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، ومجدى سلبة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، ومحمد فايز رئيس مجلس إدارة دار المعارف، ورفعت رشاد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع.

وشملت القائمة فيما يخص رؤساء تحرير إصدارات "الأهرام"، علاء ثابت رئيساً لتحرير جريدة الأهرام، وماجد منير لـ"الأهرام المسائي"، و"الاقتصادي" خليفة أدهم أحمد خليل، و"الأهرام العربي" أشرف العشري، و"السياسة الدولية والديمقراطية" ناجى أحمد قمحة، و"نصف الدنيا" أمل محمد فوزي، و"الشباب" خالد فؤاد حبيب، و"البيت" سالي وفائي، و"الأهرام التعاوني" أيمن شعيب، و"الأهرام الرياضي" محمد شبانة عبدالعزيز، و"الأهرام إبدو" نيفين كامل، و"الأهرام ويكلي" عزت إبراهيم، و"علاء الدين" ليلى علي الراعي، و"لغة العصر" رمضان نبيل الطاروطي.

وبالنسبة لإصدارات "الأخبار"، شريف خفاجي رئيساً للتحرير لجريدة الأخبار، وعمرو الخياط لـ"أخبار اليوم"، وإيهاب فتحي لـ"آخر ساعة"، و"المسائي" جمال حسين، و"الحوادث" ممدوح الصغير، و"النجوم" إسلام عفيفي، و"أخبار الأدب" طارق الطاهر، و"أخبار السيارات" خالد أباظة، و"أخبار الرياضة" أيمن محمد بدرة، و"أبطال اليوم" داليا جمال، و"كتاب اليوم" علاء عبدالهادي، و"اللواء الإسلامي" محمد عبدالخالق.

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أما "دار التحرير"، فاختير عبدالرازق توفيق رئيسًا للتحرير ، و"المساء" خالد إسماعيل محمد السكران، و"حريتي" عمران محمد عمران، و"الكورة" طارق محمود الأدور، و"الإيجبسيان جازيت" محمد قاسم محمد أحمد، و"لو بروجرية إجيبسيان" نيفين أحمد حسن، و"الرأي للشعب" إبراهيم أبو كيلة، و"عقيدتي" قدري حجازي.

وشملت القائمة في دار الهلال، أحمد عبد الباقي أيوب رئيس تحرير المصور، وسمر الدسوقى "حواء"، ومحمد المكاوى "الكواكب"، ومجلة الهلال وكتاب الهلال وبوابات الهلال خالد ناجح محمود إبراهيم، و"سمير" و"توم إند جيرى" شهيرة صلاح الدين، و"طبيبك الخاص" غادة عاشور.

وأخيرًا مؤسسة روز اليوسف، حيث اختير أحمد باشا رئيسًا لتحرير جريدة روز اليوسف، وهانى عبدالله مصطفى فرج "مجلة روز اليوسف"، و"صباح الخير" طارق محمد رضوان.