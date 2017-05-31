قطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي احتجاجًا على اختفاء فتاة

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قطع المئات من أهالي قرية كفر الجمال بطوخ بمحافظة القليوبية شريط السكك الحديدية والطريق الزراعي «مصر – إسكندرية» الزراعى بالأشجار وإطارات السيارات احتجاجًا على غياب فتاة في ظروف غامضة منذ الخميس الماضي.

وانتقلت القيادات الأمنية في القليوبية ومأمور مركز شرطة طوخ اليوم الثلاثاء إلى مكان تجمهر الأهالي، في محاولة لإقناعهم بالرجوع والعدول عن قطع الطريق والذي تسبب في تعطيل حركة القطار وتوقف الحركة المرورية على طريق السيارات.

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ووعدت القيادات الأمنية الأهالي ببذل الجهد للوصول إلى الفتاة وكشف لغز اختفائها.