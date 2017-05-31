شيخ الأزهر: "الإسلام أباح للشاب النظر إلى خطيبته لكي يختبر مشاعره نحوها"

القاهرة- (أ ش أ):

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الشرع أعطى الرجل الحق في أن يرى خطيبته وينظر إليها؛ لكي يختبر مشاعره نحوها، هل يميل إليها أم لا؟

وقال الطيب- في حديثه اليومي على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظَّم- "كانت وسيلة التعارف إلى عهد قريب عن طريق الخاطبة التي كانت تقوم بدور التقريب بين العائلات؛ لأنه كان لا يسمح للبنات بالتعليم أو الخروج أو الاختلاط بين الرجال والنساء، وكان ذلك في إطار العادات والتقاليد، وما كانت تقوم به الخاطبة أمر لا يعاب عليه في زمانه؛ لأنه كان وسيلة من وسائل الزواج.

وأضاف شيخ الأزهر: "الإسلام أباح للشاب وهو يبحث عن شريكة حياته أن ينظر إليها، ويعني ذلك أن هناك إجماعًا على جواز نظر الرجل إلى مَن ستكون شريكة حياته دون أن يخلو بها؛ لأن الخلوة بين رجل وامرأة حرام".

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، أن الشرع يبيح للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة التي يريد أن يخطبها، وهو رأي الجمهور؛ لأن الوجه يجمع محاسن الإنسان سواء أكان رجلا أم امرأة، والكفين والقدمين عند مذهب الإمام أبو حنيفة؛ لأن اليدين والقدمين مؤشر قوي على حيوية البدن وطاقته، وهنا أسأل الذين يوجبون على المرأة تغطية وجهها ويديها ويفرضون عليها النقاب شرعًا– وحديثي عن الشرع ليس عن العادات والتقاليد التي ليس لها في الإسلام نصيب لا قليل ولا كثير.

وأضاف: "كيف يستقيم أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن ينظر إليها، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ"، وقوله -صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها" والأمر بالنظر إنما يكون بالعينين لا بجارحة أخرى،كيف يستقيم الأمر بالنظر مع ما يقولون بأن تغطي المرأة وجهها وكفيها؟، وأين هذا العقل الذي يستطيع أن يفهم هذا التناقض؟

ونوه إلى أنه ثبت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المرأة كانت تكشف وجهها ويديها، ومن هنا صح أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بنظر الرجل إلى المرأة قبل أن يختار زوجة أو شريكة للحياة.

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