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برلماني لـ علي عبدالعال: "إذا كُنت صغيرًا عندك فأنا في نظر دائرتي كبير"

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مصراوي Masrawy

برلماني لـ علي عبدالعال: "إذا كُنت صغيرًا عندك فأنا في نظر دائرتي كبير"

12:08 ص الأربعاء 31 مايو 2017

كتبت- مروة شوقي:

قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أنه يكن التقدير والاحترام للدكتور علي عبدالعال، لكنه لا يقبل وصفه له بـ"الصغير".

وأضاف "أبو اليزيد"، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "هناك تمييزًا من عبد العال تحاه الشباب داخل البرلمان، مضيفًا:"أعلن استيائي من فعل رئيس المجلس وسياساته تجاه الشباب في البرلمان فهو يستهتر بدورهم الرقابي وقدرتهم على الأداء".

ولفت نائب بولاق الدكرور، إلى أن حصوله على المقعد الأول بداخل دائرته أكبر دليل على ثقة أهله وعشيرته من بولاق، وهو ما سيدفعه الى أداء دوره البرلماني على أكمل وجه حتى انتهاء الدورة البرلمانية، مختتمًا:"بولاق الدكرور تعرف من هو عمرو أبو اليزيد، والكل يكن لي الاحترام والتقدير فلو الدكتور علي شايفني حاجة صغير فانا في عين أهلى وناسي شيء كبير".

كان عضو مجلس النواب عمر أبو اليزيد، قد وجه عتابًا لرئيس المجلس علي عبد العال، في جلسة أمس الثلاثاء، معترضًا على طريقة حديثه معه في الجلسة العامة، الاثنين، والتي تداولتها المواقع الصحفية.

وكان عبد العال قال لأبو اليزيد عندما طلب الحديث: "اقعد يا عمرو أنت لسه صغير".

وقال أبو اليزيد في كلمته بالجلسة العامة اليوم: "يا ريس أعلم أنك لا تقصد أن تقلل مني بوصفك لي بأنني لازلت صغيرًا في السن ولكن وسائل الإعلام تناولت الأمر بمنحى آخر، يا ريس لو أردت أن تعلم من هو عمرو أبو اليزيد فاسأل عني في بولاق".

ورد عليه رئيس المجلس قائلاً: "برضه أخذك حماس الشباب".

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