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عضو بـ"الوطنية للصحافة": الأسماء المتداولة بشأن التغييرات الصحفية "مُتضاربة"

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مصراوي Masrawy

عضو بـ"الوطنية للصحافة": الأسماء المتداولة بشأن التغييرات الصحفية "مُتضاربة"

12:06 ص الأربعاء 31 مايو 2017

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه حتى الآن لم يتم البت في الأسماء النهائية لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، مضيفًا: "كي تخرج قائمة نهائية لابد من إخضاعها لتصويت الأعضاء وهذا لم يحدث".

وأضاف الهواري، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "الأسماء المتداولة بها تضارب".

وتابع عضو الهيئة الوطنية للإعلام: "حتى الآن لم تجرِ نقاشات على الأسماء المقترحة، وربما تكون الأسماء المتداولة مجرد ترشيحات".

وكان النائب مصطفى بكري، كشف عن الأسماء المرشحة في التغييرات الصحفية التي سيتم الإعلان عنها الأربعاء، لتولي رئاسة المؤسسات القومية.

وقال بكري- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، إن نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، سيتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بينما يتولى علاء ثابت، رئاسة تحريرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكاتب الصحفي ياسر رزق، سيتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، بينما يرأس شريف خفاجي رئاسة تحريرها. وبالنسبة لصحيفة الجمهورية، أضاف بكري: "سعد سليم يتولى رئاسة مجلس إدارتها، ورفعت رشاد الشركة القومية"، بينما يتولى محمد فايز رئاسة دار المعارف، ومجدي سبلة رئاسة دار الهلال، وأحمد باشا، رئاسة مؤسسة روز اليوسف.

وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا؛ لإعلان مشروع إصلاح المؤسسات الصحفية القومية والتغييرات الصحفية.

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