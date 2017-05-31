أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

Google+ Print
بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تأهل الهلال السعودي، للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على ضيفه استقلال خوزستان الإيراني بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب « ثاني بن جاسم بنادي الغرافة» في إياب دور الـ16 من البطولة. 

واستفاد الهلال من نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، التي أقيمت قبل أيام، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

شاهد أيضا

تقدم الويس نونج، لاستقلال خوزستان في الدقيقة 11، وتعادل عمر خربين لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز للهلال في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. شادي محمد يحاور «درع الدوري» على الهواء

بالفيديو.. شادي محمد يحاور «درع الدوري» على الهواء

بالفيديو.. النمنم: تكلفة قصر الثقافة الواحد 30 مليون جنيه.. ولا نملك الميزانية

بالفيديو.. النمنم: تكلفة قصر الثقافة الواحد 30 مليون جنيه.. ولا نملك الميزانية

بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

بالفيديو.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال شروع في قتل و«هحبسه»

بالفيديو.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال شروع في قتل و«هحبسه»