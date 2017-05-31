بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

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تأهل الهلال السعودي، للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على ضيفه استقلال خوزستان الإيراني بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب « ثاني بن جاسم بنادي الغرافة» في إياب دور الـ16 من البطولة.

واستفاد الهلال من نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، التي أقيمت قبل أيام، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

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تقدم الويس نونج، لاستقلال خوزستان في الدقيقة 11، وتعادل عمر خربين لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز للهلال في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.