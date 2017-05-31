غلق باب تلقى طلبات الترشح لعضوية "الغرفة السياحية" غدًا

كتب- مصطفى المنشاوي:

تغلق غرفة شركات السياحة، غدًا الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد.

وقال عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إنه يتوقع مد فترة تلقي الطلبات خاصة أنه لم يتقدم للترشح سوى 6 أشخاص على 8 أمكان فارغة، موضحاً أنه لم يكتمل العدد المطلوب لشغل تلك الأماكن التي كان يترشح لها أكثر من 30 شخصاً.

وأوضح عادل- في تصريح لـ"مصراوي"- أن سبب ضعف الإقبال على الترشح يرجع إلى وجود عيوب في الائحة الغرف، وهو ما سيفتح الباب للطعن على الانتخابات وحلها، كما أن فتح باب الترشح في رمضان صعب من الأقبال على الترشح نظراً لارتباط البعض وسفرهم -وفق قوله.

وقالت الغرف، إنه يجب على المرشح سداد رسم طلب الترشح قدره خمسة آلاف جنيه لمرشحي مجلس إدارة الغرفة، وثلاثة آلاف جنيه لمرشحي مندوبي الغرفة لدى الاتحاد وتسدد نقدًا بمقر الغرفة.

وأكدت الغرفة، أن الاشتراطات للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى جمعية الاتحاد، تتضمن أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو من مالكى الأسهم بشركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو شريك متضامن بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول.

وأضافت في بيان له، أن يكون المرشح الممثل المعتمد للمنشأة لدى الغرفة، أن يكون حاصلا على مؤهل عالى على الأقل، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

وشددت الغرف على أن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ويكون ترخيصها سارى، فى حالة ترشح المدير المسئول يشترط بالإضافة لما سبق أن تتم بموافقة كتابية معتمدة من مالك المنشأة أو الممثل القانونى للشركة، وأن يكون لديه خبرة فى مجال سياحية الغرفة مدة لا تقل عن عشر سنوات، بالنسبة لغير المصريين يتعين استيفاء الموافقة الأمنية وتصاريح الإقامة بالإضافة للشروط السابقة.

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