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10 تصريحات × 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

10 تصريحات × 24 ساعة

12:03 ص الأربعاء 31 مايو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها أثناء لقاء ماكرون وبوتين وانتقاد لسياسة ميركل، علاوة على تحذير السيناتور جون ماكين من خطورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

1- ماكرون: استخدام أسلحة كيماوية في سوريا خط أحمر

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الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس اليوم (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين - إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا يمثل "خطا أحمرا يستوجب ردا فوريا" من جانب بلده.

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2- ترامب: سياسات ألمانيا التجارية والعسكرية "سيئة جدا"

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى صقلية يوم 26 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسات ألمانيا التجارية والعسكرية "سيئة جدا" بالنسبة للولايات المتحدة.

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3- ماكين: بوتين يشكل تهديدًا أكبر من تنظيم داعش

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السيناتور الأمريكي جون ماكين فى تبليسي - أرشيفية (أ ف ب)

صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جون ماكين في سيدني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديدا أكبر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

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4- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تفجيرا بغداد ضمن محاولات لتغطية على الهزائم

المتحدث باسم الخارجية الإرانية برهام قاسمى فى طهران - أرشيفية (أ ف ب)

المتحدث باسم الخارجية الإرانية برهام قاسمى فى طهران - أرشيفية (أ ف ب)

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة العراقية الليلة الماضية.

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5- الناطق باسم التحالف الدولي: نتواصل مع الروس لمنع تصادم القوات في سوريا

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المتحدث باسم التحالف الدولى ضد داعش ريان ديلون فى بغداد اليوم (أ ف ب)

قال الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل رايان دلون، إنهم على تواصل مع الروس لمنع تصادم القوات في سوريا، مشيرًا إلى أن التنسيق يشمل كامل الأراضي السورية.

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6- الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية ستجرى على أساس قانون النسبية

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الرئيس اللبنانى ميشيل عون فى بيروت - أرشيفية (ا ف ب)

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة في لبنان.

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7- بوتين: روسيا تنتظر زيارة الملك السعودي

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الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى جنيف اليوم (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تنتظر زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمر الذي من شأنه أن يصبح حافزا جيدا للعلاقات بين البلدين.

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8- رئيس وزراء الهند: الديمقراطية والتنوع هما العماد الذي يستند عليه النظام الدولي

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رئيس وزراء الهند ناريند مودى فى مدريد اليوم (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العالم إلى التصرف في القضايا التي يواجهها على نحو مشترك.

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9- رئيس وزراء كندا: وجهت دعوة للبابا فرانسيس للاعتذار من كندا

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رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو فى مؤتمر صحفى مشترك اليوم (أ ف ب)

طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو البابا فرانسيس بالاعتذار بسبب دور الكنيسة الكاثوليكية في نظام للمدارس شهد سوء معاملة طلاب من السكان الأصليين في كندا.

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10- أمين عام حلف شمال الأطلسي: الحلف يدعم بقوة لحكومة الوفاق الوطني الليبية

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أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي dنس ستلوتنبرج فى برلين - أرشيفية (أ ف ب)

أعرب أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"ينس ستلوتنبرج، عن دعم الحلف بقوة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

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