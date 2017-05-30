هاني رمزي يعلن عن قائمة منتخب المحليين

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب المحليين، بقيادة هاني رمزي، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب في الفترة من 1 الى 10 يونيو المقبل، إستعدادًا لمواجهة ليبيا الودية في الـ5 من يونيو المقبل.
وجاءت قائمة المحليين كالتالي:
حراسة المرمى: إسلام طارق - محمد عواد - عماد السيد
خط الدفاع: محمد حمدي - السيد سالم - محمود علاء - أيمن منصور - أحمد سامي - محمود الونش - أبو الفتوح - حسين الشحات - أبو المجد
خط الوسط: نور السيد - محمد هلال - أحمد داوودا - محمود متولي - هشام محمد - محمد إبراهيم - محمد الشامي - إبراهيم حسن - محمد عنتر - وجيه عبدالحكيم
خط الهجوم: عرفة السيد - أحمد جمعة
ومن المقرر أن ينضم لاعبو الزمالك يوم 3 يونيو عقب مباراة اتحاد العاصمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، على أن ينضم لاعبي سموحة يوم الاحد الموافق 4 يونيو عقب خوض مباراتهم في البطولة الكونفيدرالية.