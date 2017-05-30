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هاني رمزي يعلن عن قائمة منتخب المحليين

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هاني رمزي يعلن عن قائمة منتخب المحليين هاني رمزي يعلن عن قائمة منتخب المحليين

التحرير

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب المحليين، بقيادة هاني رمزي، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر في الفترة من 1 الى 10 يونيو المقبل، إستعدادًا لمواجهة ليبيا الودية في الـ5 من يونيو المقبل.

وجاءت قائمة المحليين كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق - محمد عواد - عماد السيد 

خط الدفاع: محمد حمدي - السيد سالم - محمود علاء - أيمن منصور - أحمد سامي - محمود الونش - أبو الفتوح - حسين الشحات - أبو المجد

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خط الوسط: نور السيد - محمد هلال - أحمد داوودا - محمود متولي - هشام محمد - محمد إبراهيم - محمد الشامي - إبراهيم حسن - محمد عنتر - وجيه عبدالحكيم 

خط الهجوم: عرفة السيد - أحمد جمعة

ومن المقرر أن ينضم لاعبو يوم 3 يونيو عقب مباراة اتحاد العاصمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، على أن ينضم لاعبي سموحة يوم الاحد  الموافق 4 يونيو عقب خوض مباراتهم في البطولة الكونفيدرالية.

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التحرير

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