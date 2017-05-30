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بالفيديو.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال شروع في قتل و«هحبسه»

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بالفيديو.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال شروع في قتل و«هحبسه» بالفيديو.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال شروع في قتل و«هحبسه»

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، أنه تقدم ببلاغ ضد رامز جلال، مقدم برنامج «رامز تحت الأرض»، مشيرًا إلى أنه طالب وزيرا الداخلية والصحة، بايداعه في مستشفى الأمراض العقلية.   

وتابع «مرتضى» خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين، اليوم الثلاثاء، «الزمالك نادي كبير ما بيتهزأش من عيل صايع إسمه رامز جلال، وأنا هحبسه عشان اللي بيعمله ده إسمه شروع في قتل، وبيسيء لمصر والمصريين، وهناخد حقنا منه».

يذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم القلعة البيضاء، قد حل ضيفًا على برنامج المقالب «رامز تحت الأرض»، الذي يعرض على قناة MBC MASR، رفقة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

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التحرير

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