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الجيش الحر يسيطر على خان العسل فى ريف حلب بشكل كامل

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الجيش الحر يسيطر على خان العسل فى ريف حلب بشكل كامل الجيش الحر يسيطر على خان العسل فى ريف حلب بشكل كامل

أعلن الجيش الحر سيطرته على بلدة خان العسل فى ريف حلب الغربى بشكل كامل، وبعد أيام من المعارك المتواصلة أعلن الجيش الحر سيطرته التامة على بلدة خان العسل، المعقل الأخير لقوات النظام فى الريف الغربى لحلب، وهو ما يشكل التطور الأبرز فى مسار المعارك التى تدور فى حلب.

وتأتى السيطرة على خان العسل، بحسب قناة العربية، والتى بدأتها ألوية الجيش الحر بالسيطرة على "متاع"، مقر قيادة قوات النظام فى المنطقة وألحقتها بالسيطرة على منطقة السماقية شرق المدينة.

وبحسب قائد العملية فقد سقط أكثر من 60 قتيلاً من قوات النظام، بينهم العديد من ضباط العمليات، واغتنم العديد من الآليات العسكرية من جنود النظام.

وواصل الجيش الحر عملياته بالمنطقة بتنسيق تام بين كل فرقه المقاتلة مع غرفة عمليات خان العسل، ليخوض معارك شرسة مع قوات النظام، ليسيطر على الحارة الجنوبية والحارة الشمالية من البلدة، ومن بينها مبان قيادية، إضافة إلى السيطرة على منطقة مساكن الصحفيين، قبل أن يتقدم باتجاه الجزء الغربى من المدينة، ليعلن بذلك سيطرته الكاملة على خان العسل تمكن مقاتلو الجيش الحر أيضاً من إصابة طائرة حربية فوق خان العسل سقطت فى منطقة الراشدين الجنوبية.

أهمية سقوط خان العسل تكمن فى أنها المفتاح للطريق إلى منطقة الحمدانية، لاسيما أنها تشكل المعقل الأخير لقوات النظام فى الريف الغربى للمدينة.

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مصر 365