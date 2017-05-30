الزراعة: لم يصلنا أي إخطار رسمي بشأن حظر السودان للمحاصيل المصرية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة ليست لها علاقة بالسياسة ولاتتدخل بها من قريب أو بعيد، لافتاً إلي عدم وصول إخطار رسمي من جانب دولة السودان بحظر أي محاصيل تصدرها مصر.

وأضافت الدكتورة نجلاء بلال، رئيس الحجر الزراعي، إن إدارة الحجر الزراعي لم تصلها أية قرارات جديدة من السودان تتعلق بأي حظر على منتجات زراعية بخلاف القرار الصادر في مارس الماضي، مشيرة إلى أن مشكلات مصر والسودان الخاصة بالصادرات الزراعية كانت في طريقها للحل، بواسطة إرسال لجان للسودان للتعرف على طلباتهم واشتراطاتهم.

وكشف عضو بلجنة العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، إن حركة الصادرات المصرية إلى السودان متوقفة فعليا منذ نحو ثلاثة أشهر، ولم يجد الرئيس السوداني تبريرا أمام شعبه إلا محاولة إلصاق تفشي المرض بالخضراوات والفاكهة التي يستوردوها من مصر.

يذكر ان طالبت الحكومة السودانية المستثمرين بشراء السلع من بلد المنشأ، وليس عن طريق مصر.

ويؤثر القرار على الشركات التي تستورد المواد الخام لتصنيعها في مصر، ثم تصديرها لعدد من الدول، من بينها السودان.

وكان رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، قرر اليوم الثلاثاء، بدء منع دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى السودان مع ضرورة إجبار القطاع الخاص لاستيراد السلع والبضائع مباشرة من بلد المصنع دون عبورها بمصر.

وأوضح مجلس الوزراء السوداني في بيان له، إن "صالح" أصدر قراراً بإجازة "قرارات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومشتقاتها عبر الموانئ والمعابر المشتركة بين البلدين والمستمرة داخل الحظيرة الجمركية القادمة من مصر".

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة