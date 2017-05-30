أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بكري: عبدالمحسن سلامة رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام.. و"خفاجي" رئيسًا لتحرير الأخبار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بكري: عبدالمحسن سلامة رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام.. و"خفاجي" رئيسًا لتحرير الأخبار

11:07 م الثلاثاء 30 مايو 2017

كتبت- هاجر حسني:

كشف النائب مصطفى بكري، عن الأسماء المرشحة في التغييرات الصحفية التي سيتم الإعلان عنها غدًا الأربعاء، لتولي رئاسة المؤسسات القومية.

وقال بكري- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، سيتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بينما يتولى علاء ثابت، رئاسة تحريرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكاتب الصحفي ياسر رزق، سيتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، بينما يرأس شريف خفاجي رئاسة تحريرها.

وبالنسبة لصحيفة الجمهورية، أضاف بكري: "سعد سليم يتولى رئاسة مجلس إدارتها، ورفعت رشاد الشركة القومية"، بينما يتولى محمد فايز رئاسة دار المعارف، ومجدي سبلة رئاسة دار الهلال، وأحمد باشا، رئاسة مؤسسة روز اليوسف.

وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا غدًا الأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا؛ لإعلان مشروع إصلاح المؤسسات الصحفية القومية والتغييرات الصحفية.

18788731_10154669280351134_1585294684_n

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بكرى يطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة غدًا بشأن حادث المنيا

    بكرى يطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة غدًا بشأن حادث المنيا

    أخبار
  • بكري يطالب بسحب السفير المصري من قطر.. ومحاكمة

    بكري يطالب بسحب السفير المصري من قطر.. ومحاكمة "تميم"

    أخبار
  • طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء بشأن غلق رئيس الهيئة الوطنية لـ

    طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء بشأن غلق رئيس الهيئة الوطنية لـ"قناة

    أخبار

  • "الصحفيين" تفتح منفذًا دائمًا للسلع الاستهلاكية بالاتفاق مع جهاز الخدمة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إزالة تعديات لـ

    إزالة تعديات لـ"سعيد حساسين" على 400 فدان بالفيومأخبار

  • تامر أمين يفقد الوعي في

    تامر أمين يفقد الوعي في "هاني هز الجبل": "هتموتني وتقول لي آسف؟!"فنون

  • قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

    قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينيةأخبار

  • خطورة تناول العصائر قبل الأكل في رمضان

    خطورة تناول العصائر قبل الأكل في رمضانفنون

  • براءة

    براءة "كهربا" في تبديد منقولات زوجتهأخبار

  • كم تساوي قيمة علاوات الغلاء أمام ما خسره المواطن بسبب التضخم؟

    كم تساوي قيمة علاوات الغلاء أمام ما خسره المواطن بسبب التضخم؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني

"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني

سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري

سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري

صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع

صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع